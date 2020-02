PENSII FACULTATIVE 2020. Cum şi cu cât îţi creşte salariul dacă cotizezi la Pilonul III Salariații care au incheiat un contrat cu un fond de pensii privat pentru a contribui la pensiile facultative, Pilonul III, pot beneficia de serie de avantaje, scrie avocatnet.ro Spre exemplu, ei pot solicita angajatorului deducerea parțiala din impozitul pe venit a sumelor platite sau chiar sa participe la plata contribuțiilor la pensiile facultative ale salariaților lor. Bani in plus pentru pensionari. Din februarie se acorda un nou tip de pensie. Cine o va primi Trebuie precizat ca, in acest ultim caz, suma pe care angajatorul o poate varsa in contul primelor de asigurare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au anuntat ca elaboreaza un formular simplificat pentru directionarea, catre entitatile non-profit sau unitatile de cult, a unei sume din impozitul de venit aferent anului 2019.Formularul va fi publicat saptamana…

- Guvernul a decis prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale de la 15 martie pana la 25 mai, anunta Agerpres.

- Persoanele care nu au un contract de munca activ insa doresc sa aiba vechime in munca pot incheia un contract de asigurare cu Casa Judeteana de Pensii (CJP) Dolj. Contractele de asigurare au valabilitate atat cat are nevoie persoana in cauza, aflata la varsta de munca. Persoanele respective trebuie…

- Contributia la pensiile private obligatorii (Pilonul II) va creste de anul viitor la 5%, urmand sa fie din nou majorata la 6%, asa cum cere legea, a declarat ministrul Finantelor Florin Citu.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca este necesara reformarea rapida a sistemului de pensii, pentru ca, altfel, celor nascuti dupa 1970 nu va mai avea cine sa le plateasca pensiile, intrucat nu vor mai fi bani. ”Este momentul sa venim cu o viziune pe termen lung”, a spus Citu, precizand…

- Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe țara garantat în plata se stabilește în bani, fara a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând…

- Dobanzile bancare pe care le ridica persoanele fizice vor fi scutite de impozitul pe venit pentru inca un an, transmite IPN. Masura, care se regaseste in politica bugetar-fiscala pentru anul 2020, are ca scop asigurarea stabilitatii pietei creditar-bancare in vederea analizei mai aprofundate a implicarilor…

- Potrivit legislației in vigoare, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut. In prezent, salariul minim brut este de 2.080 de lei, iar autoritațile intenționeaza sa-l mareasca la 2.230 de lei incepand din 1 ianuarie. Cu toate acestea, in 2018 și 2019, autoritațile au decis…