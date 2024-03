CNIPMMR: Clarificarea condițiilor în care o microîntreprindere se încadrează la plata impozitului pe venit Ministerul Finanțelor a publicat in transparența decizionala proiectul OUG privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care dorește clarificarea condițiilor pentru stabilirea intreprinderilor legate. Proiectul propune: – eliminarea trimiterilor la dispozițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, […] Articolul CNIPMMR: Clarificarea condițiilor in care o microintreprindere se incadreaza la plata impozitului pe venit a fost… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii din Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita, vineri, Ministerului Finanțelor clarificarea condițiilor in care o microintreprindere se incadreaza la plata impozitului pe venit.

- In conformitate cu prevederile Legii 102 2023, Articolul I, beneficiarul Martin Laura Cezara anunta inceperea lucrarilor de construire incepand cu data de 07.03.2024, pe imobilul teren si sau constructii, situat in STATIUNEA MAMAIA ndash; STATIE PORNIRE TELEGONDOLA, judetul Constanta.Proiectul si toate…

- Proiectul de Hotarare de Guvern privind normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 este in transparența decizionala, ceea ce inseamna ca toți cei interesați pot face sugestii și observații in vederea imbunatațirii actului normativ și eliminarea neclaritaților. In conformitate cu art. 144 din Legea nr.…

- ANCOM lanseaza in consultare publica proiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de soluționare a plangerilor privind serviciile digitale și proiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciara a litigiilor inițiate impotriva furnizorilor…

- Despagubirile acordate persoanelor fizice sau juridice pentru bunurile expropriate nu vor fi impozitate. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi inițiativa legislativa a Ministerului Justiției, care are drept scop perfecționarea legislației referitoare la desfașurarea procedurilor de expropriere, și…

- ”Ministerul Finantelor propune o noua schema de ajutor de stat care prevede finantarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca, ale caror costuri eligibile depasesc 50 milioane lei. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ…

- ”Ministerul Finantelor propune o noua schema de ajutor de stat care prevede finantarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca, ale caror costuri eligibile depasesc 50 milioane lei. Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ…

- Pentru informarea opiniei publice, Proiectul de act normativ privind Ordonanța Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații și pentru modificarea altor acte normative in domeniul sanatații, publicat in transparența decizionala pe pagina de internet a Ministerului…