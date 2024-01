Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile de recalculare a pensiilor , pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat duminica la Antena 3, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a anunțat ca din lunile mai-iunie pensionarii vor incepe…

- „In primul rand, așa cum am avut incepand de la 1 ianuarie aceasta majorare de cand am plecat la acest drum important care și-a propus sa aduca echitate pentru romani, care deși au contribuit și muncit la fel au cuantum diferit al pensiei. Am reușit pe de o parte sa scoatem acel 9,4%. Am reușit sa fim…

- Guvernul a anunțat triumfalist majorari ale pensiilor. Doua creșteri au fost anunțate de executiv, in doua tranșe, pentru care a dat asigurari ca exista fonduri. Ministrul Muncii, Sorina Bucura Oprescu, a anunțat recent insa ca, incepand de anul viitor, pensiile care depașesc o anumita suma vor fi…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat joi, la Antena 3, ca este exclusa eșalonarea plații pensiilor rezultate dupa recalculare și ca punerea in plata a noilor pensii se va realiza de la 1 septembrie 2024.„Toate pensiile romanilor vor fi recalculate, iar din septembrie vor benficia de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le-a transmis pensionarilor ca pana in 12 decembrie isi vor primi pensiile prin Posta Romana, iar cei care le incaseaza pe card vor primi banii dupa 12 decembrie. ”Din 4 decembrie suntem cu pensiile in plata. Factorii postali, in perioada 4-12 decembrie, trebuie…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat cand vor primi romanii pensiile recalculate , anul viitor. Romanii vor beneficia de majorari ale pensiilor incepand cu 1 ianuarie 2024 și recalculari din septembrie, a anunțat in exclusivitate la Antena 3 CNN , ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a explicat sambata, la Antena 3, ca anul viitor toate pensiile vor crește de la 1 ianuarie prin indexare, insa recalcularea pensiilor va aduce creșteri doar pentru aproximativ 3 din cei aproape 5 milioane de pensionari. Nicio pensie nu va scadea insa.„De la…

- Potrivit acesteia, noua lege vine sa corecteze inechitațile dintre cei care au muncit la fel dar au ieșit la pensie in ani diferiți, dintre barbați și femei, intre cei care incaseaza indemnizația minima sociala.Totodata, ea a aratat ca eliminarea plafonului de 9,4% din PIB, care ingheța pensiile romanilor…