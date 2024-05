Penitenciarul Gherla pe locul I la Strongman Competition Satu Mare – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Csikszereda, adversara lui Dinamo de la „baraj”, ii surclaseaza pe „caini” la un capitol important. Ciucanii dispun de una dintre cele mai puternice și moderne academii de juniori din Romania, martor fiind locul ocupat in ultima clasificare a academiilor intocmita de FRF. La ora actuala, gruparea din…

- Este alerta sanitara intr-o zona din Romania , mai exact in județul Satu Mare, acolo unde a fost confirmat oficial un focar de rabie. S-a decis inclusiv transmiterea unei alerte locale prin sistemul RO-Alert pentru informarea locuitorilor. Alerta sanitara intr-o zona din Romania: focar de rabie, dupa…

- Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc duminica, 21 aprilie (ora 18.30. in direct la Romania TV), dupa ce, la tragerile loto din 18 aprilie, Loteria Romana a acordat 16.038 de caștiguri in valoare totala de peste 1,11 milioane de lei, informeaza site-ul oficial…

- Dupa ce Romania va intra in Schengen, o treime sau chiar jumatate din forta de munca asiatica prezenta in Romania ar putea pleca in Occident, unde salariile sunt mult mai mari, a declarat la ZF Life Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, potrivit Mediafax.”Schengenul va fi un moment interesant.…

- Liviu Ciobotariu, 52 de ani, a rememorat pentru GSP.ro meciul cu Columbia pe care l-a jucat la Mondialul din 1998, caștigat cu 1-0, dar și o alta amintire draga lui. Ciobi este de parere ca Romania poate trece de grupa la vara. Liviu Ciobotariu, 52 de ani, este cel mai dorit antrenor roman in Superliga,…

- Procurorii au deschis un dosar penal impotriva galeriilor marilor echipe de fotbal din Romania. Aceștia sunt acuzați ca au introdus și folosit materiale pirotehnice la stadion, fiind ilegal. Mai multe persoane, fani ai CSA Steaua, Dinamo și Rapid, au fost arestate și duse la audieri.

- In urma cu puțin mai bine de un an, Dinamo a intrat sub egida unui nou acționariat, Red & White Management, proiect ce iși propune sa transforme Dinamo in „cel mai iubit și respectat club de fotbal din Romania”. Andrei Nicolescu, acționar fondator, membru al consiliului de administrație R&W și administratorul…