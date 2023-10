Pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iași a atras un numar record de enoriași, in acest an, inclusiv politicieni, care au mers sa se inchine la moaștele sfinte. Printre aceștia s-au aflat foștii premieri Ludovic Orban și Nicolae Ciuca, senatorul Maricel Popa, dar și numeroși politicieni locali in frunte cu primarul Nicolae Chirica. „In aceasta superba zi de Octombrie am ajuns la Iași. Sunt la Slujba Sfintei Liturghii, oficiate in fața Catedralei Mitropolitane, cu ocazia sarbatoririi Sfintei Cuvioase Parascheva”, a postat pe Facebook Ludovic Orban. Și nu este singurul om politic care a ținut…