În Transnistria vor funcționa 6 secții pentru realegerea lui Putin Presa de la Tiraspol informeaza ca, pe 17 martie 2024, cetațenii ruși din Transnistria vor avea acces la șase secții de vot pentru prezidențialele ruse. Localitațile vizate includ Tiraspol, Tighina, Ribnița și Grigoriopol. Ministerul de Externe al Moldovei discuta situația din Transnistria. Reprezentanta serviciului de presa promite: „Se discuta pe acest subiect și cu siguranța vom reveni cu o reacție”. Poziția Chișinaului Chișinaul insista ca votarea trebuie limitata la Ambasada Rusiei in Moldova. „Noi am interzis deschiderea secțiilor de votare oriunde in afara misiunilor diplomatice. Daca se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

