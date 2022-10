Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea de anul acesta a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi este dedicata anului omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului si anului comemorativ al Sfintilor isihasti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama si Paisie de la Neamt. Tinand cont ca se implinesc 300 de ani de la nasterea…

- La Catedrala Mitropolitana, sute de oameni au format cozi inca de acum cateva zile. Credincioșii nu mai au parte de restricții in acest an, iar reprezentanții bisericii spun ca se așteapta ca un numar foarte mare de pelerini.Racla cu moaștele sfintei Parascheva va fi scoasa pe baldachinul din fața bisericii…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat programul liturgic oficial cu ocazia pelerinajului la hramul Sfintei Parascheva. Asa cum „Ziarul de Iasi" a anuntat deja in editia de luni, anul acesta, la Iasi, va fi adusa si racla cu moastele Sfantului Paisie de la Manastirea Neamt, in anul in care se implinesc…

- Moastele unui sfant nascut in urma cu 300 de ani in Ucraina vor fi aduse de la Manastirea Neamt spre inchinarea pelerinilor care vor veni, in perioada 8-15 octombrie, la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva cu prilejul praznuirii…

- Racla cu Moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va sta timp de o saptamana in baldachinul amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, sfintele moaste urmand sa fie scoase din catedrala sambata 8 octombrie, in cadrul unei procesiuni. Hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva are loc in fiecare an…