Stiri pe aceeasi tema

- Diferența dintre culte și cultura nu este foarte bine delimitata la Primaria Vaslui. Așa se explica faptul ca la capitolul cultura, instituția a organizat un parastas, cu rugi și cantari religioase, pomeni, coroana de flori și toata recuzita de specialitate. Singura legatura cu cultura, in aceasta ciudata…

- Diferența dintre culte și cultura nu este foarte bine delimitata la Primaria Vaslui. Așa se explica faptul ca la capitolul cultura, instituția a organizat un parastas, cu rugi și cantari religioase, pomeni, coroana de flori și toata recuzita de specialitate. Singura legatura cu cultura, in aceasta ciudata…

- Aocial-democrații vasluieni au imparțit pe strada garoafe roșii, iar la Consiliul Județean – trandafiri roșii angajatelor și jurnalistelor. In dimineața de 8 martie , social-democrații din Vaslui, conduși de Valeriu Caragața, Ciprian Trifan, Irinel Stativa și Lucian Braniște, au organizat o acțiune…

- Se știe ce valoare au tichetele culturale de care vor beneficia angajații, in primul semestru din 2024. Salariații pot sa primeasca lunar sau ocazional tichete culturale in suma de 210 lei/luna sau 430 lei/eveniment pentru primele șase luni, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor. Suma…

- Intr-o mișcare strategica, PSD Vaslui il propune pe Lucian Braniște pentru Primaria Vaslui. Actualul viceprimar a devenit alegerea PSD in cursa pentru funcția de primar. PSD Vaslui a transmis, cu acest prilej, un mesaj de unitate și deschidere: „Suntem deschiși și receptivi la dorințele și problemele…

- Dumitru Buzatu, președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, a depus o cerere oficiala pentru stramutarea procesului in dosarul in care este acuzat de luare de mita, solicitand transferul cauzei de la Tribunalul Vaslui la Tribunalul Iași. Avocatul sau, Cristian Winzer, a redactat cererea,…

- Este scandal in Coreea de Sud dupa ce prima doamna, Kim Keon-Hee ar fi primit o geanta Dior de 2.000 de euro. Aceasta ar fi primit geanta in dar de la un pastor. Momentul a fost surprins prin intermediul camerei ascunse. Unii analiști spun ca scandalul amenința perspectivele partidului președintelui…

- Vaticanul a anunțat, luni, ca papa Francisc a aprobat ca preoții romano-catolici sa poata administra, in anumite condiții, binecuvantarea in cazul cuplurilor de același gen, transmite Reuters. Noile binecuvantari anunțate nu fac parte din ritualurile sau liturghiile oficiate in mod obișnuit in Biserica.…