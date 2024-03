Pâinea și vinul, la pomenirea morților Conform tradiției respectate de Biserica Ortodoxa, ziua saptamanala de pomenire a morților este sambata, cand credincioșii se gandesc mai mult la sufletele celor raposați, ajutandu-i cu rugaciunea și cu milostenia. Este o reiterare a Sambetei Mari, a sederii lui Hristos in mormant, ziua in care Mantuitorul a coborat cu sufletul la iad pentru a-i inalța pe cei adormiți. ”Cine nu crede ca va invia si ca va da socoteala de faptele sale, ci gandeste ca toata fiinta sa se margineste numai in viata aceasta, aceluia nu-i va pasa mult pentru fapta buna(..)nu se va infrana nici de la fapte rele, fiindca… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

