Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a elaborat, cu cela timp in urma, un proiect de lege privind modificarea Legii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, mai precis Legea 132/2017, pentru a evita sanctiunile ce i-ar fi aplicate de Comisia Europeana.

- Propunere legislativa privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor masuri in domeniul pensiilor militare de stat prevede ca incepand cu data de 1 ianuarie 2020 pensiile celor care au ieșit la pensie pana la jumatatea lunii septembrie 2017…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus un proiect, la Senat, prin care casatoriile civile sa poata fi oficiate și in gradini publice, parcuri, muzee și alte locuri in aer liber, in urma unei cererei aprobate de catre primar.Inițiativa legislativa a liberalului modifica un alineat din articolul…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei, ar putea fi dezbatuta si votata azi, de Senat in sedinta plenului. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18 lei inainte…

- Sebastian Bodu, fost șef ANAF, susține ca inițiativa Guvernului PSD de a impozita pensiile speciale va fi „un mare fas". Motivul? Viorica Dancila a anunțat ca impozitarea pensiilor militare va fi exceptata de lege. Astfel, conform lui Bodu, cei impozitați vor ataca legea la CCR, pe motiv de…

- „Nu, nu am datorii la stat. Eu, ca și persoana fizica, nu fac oprire la sursa. Deci o data, nu fac obiectul acestei legi, doi nu am datorii la stat", a afirmat Eugen Teodorovici, luni, la Parlament. Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgența, la Senat un proiect de lege care prevede…