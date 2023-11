Melomanii timișoreni sunt invitați joi, 9 noiembrie, la Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș, de la ora 20, la spectacolul Songs of Love and Sorrow – Retracing Bartok alaturi de Mat Maneri, Lucia Ban, Brad Jones și John Surman. La 5 ani de la reinterpretarea radicala a cantecelor culese de Bela Bartok in Banat și […] Articolul Pe urmele lui Bartok: privire noua asupra cantecelor colectate de celebrul compozitor, intr-un concert special la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .