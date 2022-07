Pe mâinile cui se află datele ministerelor ucrainene Platforma de cloud computing Amazon Web Services a ajutat ministerele ucrainene și companiile private sa „migreze” mai mult de zece petabytes (zece milioane de gigaocteți) de date catre servere securizate, se arata pe site-ul companiei. „AWS a adaugat peste 10 petaocteți (10 milioane de gigaocteți) de date de la 27 de ministere ucrainene, 18 universitați ucrainene, cea mai mare școala de invațamant la distanța K-12 și zeci de alte companii din sectorul privat. Acum exista 61 de date guvernamentale privind migrațiile pe AWS, fiind așteptate sa vina mai multe”, informeaza sursa citata. Compania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

