Pe drapelul Romaniei nu pot fi adaugate alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare, potrivit unui act normativ aprobat, luni, de catre Presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ modifica si completeaza in acest sens Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice.„Pe drapelul Romaniei nu pot fi adaugate alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare”, se menționeaza in legea…