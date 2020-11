Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Stratan este unul dintre cei mai apreciați artiști din Republica Moldova, iar astazi implinește 50 de ani. Fiica lui, Cleopatra, i-a transmis un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine cu ei doi.„Tati...azi implinești 50 de ani! Sunt anii pe care, jumatate din ei i-ai…

- Bucurie mare in familia Cristinei Ich și a lui Alex Pițurca! Astazi, fericiții parinți il sarbatoresc pe superbul lor fiu, Noah. Micuțul implinește astazi un anișor, eveniment ce i-a bucurat extrem de tare pe cei doi. Iata ce mesaj emoționant au postat odata cu ziua lui de naștere!

- Cleopatra Stratan a implinit astazi 18 ani. Este majora și mai indragostita ca niciodata de partenerul ei, Edward Sanda. Cei doi iși declaraa iubirea in vazul tuturor, iar ultimele lor mesaje i-au surprins pe fani.„Ești TOT ce nu mai e nimeni!”, a scris ea pe rețelele de socializare in dreptul unei…

- Anii au trecut și o data cu ei, Cleopatra Stratan s-a transformat intr-o adevarata domnișoara! Astazi, artista implinește frumoasa varsta de 18 ani și radiaza din cap pana-n picioare! Mai ții minte cum arata fiica lui Pavel Stratan pe vremea cand facea furori cu ”Ghița”?

- Cleopatra Stratan n. 6 octombrie 2002, Chisinau, Republica Moldova este o cantareata de cetatenie moldoveneasca si romana, potrivit wikipedia.org. Este fiica cantaretului Pavel Stratan.Primul ei album se intituleaza "La varsta de trei ani". Aceasta detine 6 recorduri mondiale. A revenit pe scena muzicala…

- Deși a fost o perioada mai grea pentru Betty Salam, incet incet, lucrurile redevin la normal. Astazi este zi de sarbatoare pentru artista și soțul sau, Catalin Vișanescu. Micuțul Matthias Ștefan implinește doi anișori, iar taticul, mai mandru ca niciodata, a postat un mesaj emoționant pentru fiul sau. Ce…

- Andreea Esca a transmis un mesaj emoționant pentru fiica sa, Alexia, care a implinit frumoasa varsta de 20 de ani. Prezentatoarea și-a amintit de vremea in care a aflat ca este insarcinata și de cat de fericita a fost in toți anii in care a crescut-o pe tanara domnișoara.

- Are o relație cu Edward Sanda de cateva luni, insa Cleopatra Stratan (17 ani) nu poate sa scape de supravegherea tatalui ei. Cel puțin pana va implini varsta de 18 ani. „Inca este devreme sa o las singura, inca nu are 18 ani, dar o sa-i mai fiu prin preajma. Nu o sa iasa singura niciodata. O sa iasa…