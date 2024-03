Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi importanta in familia Emiliei Ghinescu! Celebra interpreta de muzica populara de la noi, care are trei copii, iși sarbatorește astazi, 21 martie 2024, fiul. Iata ce mesaj a transmis cantareața, in urma cu puțin timp, pe rețelele sociale!

- Dupa o tacere de aproape doua luni, Kate Middleton publica o fotografie recenta in care apare impreuna cu copii și prințul William, facuta cu ocazia ”sarbatorii mamelor”, care are loc in Regatul Unit, anual, la 10 martie. Este o tacere de doua luni, in urma unei intervenții chirurgicale in zona abdomenului,…

- Anunțul ca soția Printului William, Kate Middleton, a fost supusa unei operații abdominale a șocat pe toata lumea. Prințesa de Wales a stat internata in spital mai bine de 14 zile. In cele din urma, ea a fost externata de la clinica din Londra la casa ei din Windsor. Insa starea ei de sanatate a […]…

- Regele Charles a inceput luni „tratamentele regulate” și va amana indatoririle publice in decursul acetora, a transmis Palatul Buckingham. El și-a petrecut noaptea acasa, la Londra, dupa ce a inceput tratamentul in ambulatoriu pentru cancer, relateaza BBC.Monarhul, in varsta de 75 de ani, „ramane pe…

- Este ziua lui Adrian Alexandrov și, daca nu poate fi langa el, pentru a sarbatori impreuna, mama copilului sau, Elena Udrea, i-a transmis un mesaj emoționant din spatele gratiilor. Fostul ministru a spus ca ii este recunoscatoare pentru tot barbatului alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Prințesa de Wales s-a intors acasa, la Windsor, dupa intervenția chirurgicala abdominala pe care a suferit-o pe 16 ianuarie, a anunțat luni Palatul Kensington, relateaza BBC și Sky News.Kate Middleton, in varsta de 42 de ani „face progrese bune” in urma operației, au precizat reprezentanții Palatului.…

- In timp ce Kate Middleton se afla in spital, dupa o operație dificila, Meghan Markle a surprins cu ultima sa apariție. A facut un gest in public cu care a lasat masca pe toata lumea. Nimeni nu se aștepta ca cei doi soți sa fie in stare de așa ceva, in timp ce regele Charles […] The post Gestul facut…

- Oana Roman ii este recunoscatoare mamei sale pentru tot ce a invațat-o de-a lungul timpului. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru Mioara Roman, femeia care i-a dat viața. Iata ce a postat!