Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Cluj a precizat ca, cel mai probabil, decesul Cameliei Tișe, fosta soție a lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a avut cauze patologice. Exista ipoteza, neconfirmata oficial, conform careia ea s-ar fi imbolnavit in concediul petrecut in Africa.

- Alexia Eram nu lasa niciodata sportul pe locul al doilea, indiferent unde se afla. In timpul vacanței in Bali, influencerița este dedicata obiceiurilor sanatoase pe care le are in viața de zi cu zi. Alaturi de iubitul ei, a mers la sala de fitness pentru a face mișcare.

- Cleopatra Stratan a topit inimile fanilor cu o imagine induioșatoare din copilarie. Fosta concurenta din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui a cucerit prietenii virtuali cu fotografia in care era doar un bebeluș.

- Alexia Eram și Mario Fresh și-au inceput anul cum nu se mai putea mai bine. Cei doi au plecat intr-o binemeritata vacanța departe de Romania. Fosta concurenta de la America Express și iubitul ei au ales o destinație extrem de populara in randul vedetelor.

- Larisa Iordache se descurca in orice situație, iar noi avem dovada in acest sens! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” fostei gimnaste și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare și de senzație. Iata unde și cum a fost filmata fosta concurenta de…

- E scandal și circ cat incape, dupa ieșirea din competiția „America Express” a echipei formate din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Cei doi au fost puși la colț pentru comportamentul lui Edward Sanda, care nu ar fi dat deloc dovada de barbație in confruntarea cu motocicliștii, care i-au amenințat cu…

- Ieșirea din concursul America Express a echipei Cleopatra Stratan / Edward Sanda a fost motiv de comentarii in showbizz. Artistul a fost taxat de Catalin Bordea, care considera ca ginerele lui Pavel Stratan nu a dat dovada de barbație in confruntarea cu motocicliștii care i-au amenințat cu pistoale