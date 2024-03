Stiri pe aceeasi tema

- Romania si intreaga lume libera stau alaturi de Ucraina, o natiune care lupta pentru viata si democratie, a transmis, sambata, presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca."In urma cu doi ani, Ucraina s-a confruntat cu un razboi pe scara larga neprovocat. De atunci, cetatenii ucraineni, cu hotarare…

- Mama Oanei Roman a murit! Mioara Roman s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la azilul unde locuia, in Snagov. Oana Roman trece prin momente de coșmar și a transmis un mesaj dureros, prin care a exprimat cat de mult regreta pierderea mamei sale!

- Petrica Cercel ar fi implinit astazi 56 de ani. Regretatul interpret de muzica de petrecere a trecut in neființa, in toamna anului 2021, rapus de boala nemiloasa COVID-19. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis de Sabina Cercel, soția lui Ionuț Cercel, pe internet, regretatului artist!

- Catalin Bordea nu trece chiar prin cea mai buna perioada din viața lui. Dupa divorțul de fosta sa partenera, cunscoin urma cu trei zile, cunoscutul comediant a anunțat decesul mamei sale. Iata ce mesaj a postat Catalin Bordea, in urma cu puțin timp, pe pagina sa de Instagram, dar și ce se intampla cu…

- Sile Camataru iși sarbatorește ziua de naștere dupa gratii. Fiica sa, Rebeca i-a facut o urare speciala pe rețelele de socializare, spunand cat de dor ii este de parintele ei și ca il așteapta acasa.

- Tot Maramureșul a aflat și vorbește de tragicul eveniment de ieri in care o tanara de 21 și-a pierdut viața fiind in bolidul condus de un influent om din județ. Alexandra era studenta in cadrul Facultații de Litere! „Era studenta la Facultatea de Litere CNUBM din municipiul reședința de județ, unde…

- Dimineata ne fac sa zambim la radio. Impreuna, sunt o forta, iar vocile lor sunt inconfundabile. Daniel Buzdugan si Mihai Morar sunt creatori de zambet si de o viata, fac bine impreuna. Mesajul lor pentru Romania, in saptamana creatorilor, e simplu: se poate construi si aici, daca ne unim si ne zambim…