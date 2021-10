Stiri pe aceeasi tema

- La turneul din Rusia, care va incepe pe 18 octombrie, romanca și-a aflat adversarele de pe tabloul principal. In primul tur, Halep (17 WTA) va juca cu o reprezentanta a gazdelor, Anastasia Potapova, locul 77 WTA. Daca trece in turul doi, sportiva noastra va lupta cu Veronika Kudermetova (locul 31 WTA)…

- Finala feminina a turneului de la Indian Wells, SUA, le va pune fața in fața pe jucatoarele Victoria Azarenka (locul 32 WTA, Bielorusia) și Paula Badosa (27 WTA, Spania). Victoria Azarenka a invins-o pe letona Jelena Ostapenko (29 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5. Azarenka a caștigat de doua ori turneul de…

- Paula Badosa a mai reușit o surpriza la Indian Wells 2021, sportiva din Spania eliminând-o în semifinale pe Ons Jabeur, a 12-a favorita a întrecerii din deșertul californian. În marea finala, iberica va da peste Victoria Azarenka. Badosa a avut nevoie de o ora și 23 de…

- Tunisianca Ons Jabeur si iberica Paula Badosa se vor duela pentru un loc în finala turneului de la Indian Wells, dupa victoriile obținute joi în sferturile competiției din deșertul californian.Jabeur (14 WTA, favorita 12) a învins-o pe Anett Kontaveit (Estonia, 20 WTA si cap…

- ​A trecut cu mari emoții de Sorana Cîrstea, dar s-a oprit în optimi la Indian Wells: Elina Svitolina a fost surclasata de Jessica Pegula, jucatoarea din Ucraina cedând în fața americancei dupa doar 63 de minute de joc.Jessica, fiica miliardarului Terry Pegula (cu afaceri…

- Simona Halep (30 de ani, 17 WTA) a fost eliminata in turul 3 de la Indian Wells de Aliaksandra Sasnovich, dupa un meci in care romanca nu a caștigat niciun set. Jucatoarea din Belarus s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, iar in optimi va da peste compatrioata sa Victoria Azarenka (32 de ani, 32 WTA).Simona…

- Simona Halep a parasit turneul de la Indian Wells in turul al treilea. Jucatoarea noastra a fost infranta de Aliaksandra Sasnovich (100 WTA) din Belarus. Sportiva din Constanța a fost rapusa de Sasnovich cu scorul de 5-7, 4-6, intr-un meci infernal care a durat o ora și 37 de minute. Good fight, next…

- Elina Svitolina (favorita 4), Bianca Andreescu (7), Jennifer Brady (13) și Elise Mertens (15) au fost eliminate, miercuri, în turul doi al turneului de categorie "WTA 1000" de la Cincinnati. Ashleigh Barty (cap de serie nr. 1), Naomi Osaka (2) și Petra Kvitova (11) s-au calificat în…