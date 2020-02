Paul Iorga lanseaza versiunea acustica a piesei “Love Me”!

Roton continua seria sesiunilor live acustice, filmate la RTN Factory, ce ofera fanilor sansa de a-si asculta preferatii intr-un cadru intim si relaxant. Dupa Jean Gavril, florianrus si Delia Rus, este randul lui Paul Iorga, ce ne incanta cu un cover dupa o piesa celebra, oferindu-i o noua abordare printr-o versiune live acustica. Piesa “Love Me” este un cover dupa una dintre cele mai cunoscute piese interpretate de trupa Morandi si lansata in anul 2005, bucurandu-se de un succes imens atat in tara cat si peste hotare. “Love Me” in versiunea acustica a lui Paul Iorga pastreaza mesajul puternic…