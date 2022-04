Patru cumpărători europeni de gaz rusesc au plătit deja în ruble Zece cumparatori europeni de gaz rusesc si-au deschis conturi speciale in ruble la Gazprombank, iar patru au efectuat deja plati in moneda rusa, a dezvaluit, miercuri, agentia Bloomberg, care citeaza surse apropiate Gazprom, transmite EFE, potrivit Agrepres. Gigantul rus a anuntat, miercuri, ca a sistat livrarile de gaz catre Polonia si Bulgaria dupa ce aceste […] The post Patru cumparatori europeni de gaz rusesc au platit deja in ruble appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru cumparatori europeni de gaze au platit deja pentru livrari in ruble, așa cum a cerut președintele rus Vladimir Putin, potrivit unei persoane apropiate gigantului rus Gazprom, citata de Bloomberg. De asemenea, potrivit sursei citate, zece cumparatori europeni au deschis conturi in ruble la banca…

- Zece cumparatori europeni de gaz rusesc si-au deschis conturi speciale in ruble la Gazprombank, iar patru au efectuat deja plati in moneda rusa, a dezvaluit miercuri agentia Bloomberg, care citeaza surse apropiate Gazprom, transmite EFE.

- Zece cumparatori europeni de gaz rusesc si-au deschis conturi speciale in ruble la Gazprombank, iar patru au efectuat deja plati in moneda rusa, a dezvaluit miercuri agentia Bloomberg, care citeaza surse apropiate Gazprom, transmite EFE, potrivit Agrepres.

- Prețul gazelor naturale in Europa a crescut dupa ce Rusia a oprit livrarile catre Polonia și Bulgaria, accentuand astfel și mai mult tensiunile in regiune, ceea ce reprezinta o amenințare la adresa securitații energetice a continentului și semnaleaza faptul ca Moscova este dispusa sa reduca și chiar…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a anunțat miercuri ca Guvernul sau, impreuna cu compania petroliera austriaca OMV, a fost de acord sa plateasca in ruble pentru importurile de gaze rusești. Rusia a suspendat livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria pentru ca nu s-au conformat acestei cereri. Cancelarul…

- Fermierii europeni se pregatesc sa cumpere mai mult nutret modificat genetic din SUA si America Latina, dupa ce invazia ruseasca a intrerupt livrarile de porumb din Ucraina, transmite Agerpres, care citeaza Bloomberg. Razboiul din Ucraina a obligat deja companiile sa caute alternative la uleiul de floarea…

- Slovakia has charged a former military academy officer and another man with espionage for Russia, police and a special prosecutor said on Tuesday. The NATO member bordering Ukraine, detained four people suspected of spying for Moscow and expelled three Russian diplomats in response, according to Bloomberg. …

- Bulgaria advanced a bill to ban so-called “golden passports,” which grant citizenship to people who invest in the European Union member state, according to Bloomberg. Following repeated criticism from the European Commission, which has kept the Balkan state out of the bloc’s passport-free Schengen…