Patronul unui restaurant din Cluj, mutilat pentru portofelul de criptomonede! Evenimente șocante in Cluj-Napoca! Proprietarul unui restaurant pretinde ca a fost supus torturii și mutilarii in cel mai crud mod posibil pentru a furniza unor indivizi cheia virtuala de acces la portofelul electronic cu criptomonede. Inițial, nu a depus nicio plangere. Totul a ieșit la iveala abia dupa ce, in timp ce se afla in […] The post Patronul unui restaurant din Cluj, mutilat pentru portofelul de criptomonede! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Patronul unui cunoscut local din Cluj a trecut prin clipe de groaza, dupa ce ar fi fost sechestrat și batut de trei indivizi care i-ar fi taiat și un deget. Aceștia ar fi vrut cu orice preț acces la portofelul electronic cu criptomonede al antreprenorului.

- Un om de afaceri din Cluj a fost prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice și le-a spus polițiștilor ca a fost torturat, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari care i-au taiat un deget pentru a…

