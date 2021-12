Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a vorbit luni despre modelul oferit de Sfantul Nicolae credincioșilor. „Aceasta sarbatoare cade in Postul Craciunului și ea indeamna pe cei mai bogați, mai instariți, sa fie milostivi și sa se pregateasca pentru primirea lui Hristos ca dar de la Dumnezeu Tatal pentru mantuirea lumii”,…

- Cincisprezece preoți au fost hirotesiți duhovnici joi, de catre Parintele Patriarh Daniel. Cu acest prilej, Preafericirea Sa le-a oferit cateva sfaturi despre noua lor misiune de calauzire a sufletelor. „Este necesar sa facem cunoscuta prin lucrarea noastra prezența Sfintei Treimi in viața credincioșilor”,…

- Este aceasta, ceva neimportant, o simpla formalitate? Nu, sub nici o forma. Sfantul Vasile cel Mare scria cu mult timp in urma ca “Totul in Biserica este bun si se face dupa randuiala”. Semnul Crucii este marturia vazuta a credintei noastre. Ca sa vezi daca cineva este crestin ortodox, roaga-l sa-si…

- „Sfantul Apostol Andrei iubește poporul roman și ajuta Biserica Ortodoxa Romana și pe romanii de pretutindeni sa pastreze credința apostolica primita de la el”, a spus marți Patriarhul Romaniei. Preafericirea Sa a vorbit despre șederea indelungata in Dobrogea a Apostolului Romanilor, despre modul…

- „Fiecare trebuie sa fie conștient, liber și responsabil cand sanatatea sa se afla in pericol, pentru ca noi nu știm daca suntem suficient de pregatiți sa trecem dincolo. De aceea, parinții din pustie mai cereau de la Dumnezeu o clipa in plus a vieții pentru a se pocai”, a avertizat miercuri Patriarhul…

- Duminica a 19-a dupa Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrajmașilor) Luca 6, 31-36 „Zis-a Domnul: Precum voiți sa va faca voua oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și, daca iubiți pe cei ce va iubesc, ce rasplata puteți avea? Ca și pacatoșii iubesc pe cei ce ii iubesc pe ei; și, daca faceți bine…

- Este vorba despre Sfantul Ierarh Grigorie Dascalul, Mitropolitul Tarii Romanesti; Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Ramnicului, si Sfantul Cuvios Irodion de la Lainici, dupa cum preciza Patriarhul Romaniei in urma cu cativa ani in Biserica „Sfintii Romani” din Capitala, conform basilica.ro…

- „Hristos nu ne cere sa purtam singuri crucea, ci sa purtam crucea urmandu-I Lui, adica cerandu-I ajutorul Lui și purtand Crucea impreuna cu El”, a spus Patriarhul Daniel duminica. Prefericirea Sa a afirmat ca Evanghelia din Duminica Luarii Crucii și urmarii lui Hristos prezinta patru trepte, sau…