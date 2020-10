Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel: Cand comuniștii au interzis inchinarea la sfintele moaște, regimul a cazut. „Dumnezeu nu se lasa batjocorit!” Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel: Cand comuniștii au interzis inchinarea la sfintele moaște, regimul a cazut. „Dumnezeu…

- Patriarhul Daniel, prezent la ceremoniile religioase desfasurate de ziua Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestiului, a transmis un mesaj subtil guvernantilor. La predica din cadrul liturghiei, Prea Fericitul a amintit ca regimul comunist a cazut, dupa ce in anul 1989 a interzis pelerinajul…

- Patriarhul Daniel a declarat marti, la cermoniile organizate cu ocazia sarbatorii Cuviosului Dimitrie cel Nou ca, in toamna anului 1989, autoritatile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaste, iar peste cateva luni regimul comunist a cazut.”In toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfantului…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a tinut, marti, o predica celor cateva sute de credinciosi prezenti pe Colina Bucuriei la Sfinta Liturghie din ziua sarbatorii Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor.

- Patriarhul Daniel ameninta voalat guvernul PNL amintind ca in toamna anului 1989, autoritatile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaste, iar peste cateva luni regimul comunist a cazut. Afirmatiile sale au fost facute pe fondul restrictiilor decise de autoritati cu privire la pelerinajele…

- Patriarhul Daniel a sustinut, marti, ca autoritatile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaste in toamna anului 1989, iar in cateva luni intreg regimul a picat. A facut aceasta afirmatie la cermoniile organizate cu ocazia sarbatorii Cuviosului Dimitrie cel Nou, in contextul in care autoritatile…

- Patriarhul Daniel transmite un mesaj subtil Guvernului și arata ca regimul comunist a cazut, dupa ce in anul 1989 au interzis pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou. ”In toamna anului 1989, cu ocazia hramului Sfantului Dimitrie cel Nou, autoritațile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaște…

- Patriarhul Daniel transmite un mesaj subtil Guvernului și arata ca regimul comunist a cazut, dupa ce in anul 1989 au interzis pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou.Citește și: Hotarare a CNSU: cum poate fi indepartata masca in spațiile deschise. Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat/DOCUMENT…