- In Palatul Parlamentului a fost amenajata o capela ortodoxa. Aceasta a fost inaugurata luni, 25 martie, iar Nicolae Ciuca susține ca Patriarhia Romana si Parlamentul Romaniei arata impreuna ca legea morala si legile statului au un punct comun de sprijin, iar acesta este Dumnezeu. Potrivit acestuia,…

- Premierul Marcel Ciolacu a evidentiat luni, dupa sfintirea Capelei ortodoxe din Palatul Parlamentului, ca aceasta reprezinta „marturia rolului crucial” pe care spiritualitatea il are in viata cotidiana, informeaza Agerpres.

- Patriarhul BOR, Daniel, a oficiat luni ceremonia de sfintire a capelei ortodoxe din Palatul Parlamentului, prilej cu care a aratat ca acest eveniment evidentiaza legatura dintre rugaciune si comuniune, intre cult si cultura. „Sfintirea acestei capele cu hramul Sfantul Apostol Andrei, cel Intai Chemat,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sfintirea capelei din incinta Palatului Parlamentului, ca aceasta „nu este doar un loc de liniste si refugiu in fata provocarilor si tensiunilor zilnice, ci si un simbol al angajamentului nostru fata de valorile nationale”. De asemenea, Nicolae Ciuca a spus…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Daniel, va oficia, luni ceremonia de sfintire a capelei ortodoxe de la Palatul Parlamentului. Ciolacu participa la sfințirea capelei de la Palatul Parlamentului! La initiativa presedintelui interimar al Camerei Deputatilor, Alfred-Robert Simonis ,…

- Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane este așteptat sa sfințeasca noua capela din incinta Palatului Parlamentului, in cadrul unei ceremonii la care și-au anunțat participarea președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, precum și presedintele…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat, luni, ca Palatul Parlamentului va avea o capela ortodoxa care va fi inaugurata pe 25 martie, la sarbatoarea Bunei Vestiri. „Este vorba de un spatiu in incinta cladirii Parlamentului, este vorba de un memorandum care a fost astazi…

