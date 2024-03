Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul BOR, Daniel, a oficiat ceremonia de sfintire a capelei ortodoxe de la Palatul Parlamentului, nivel P, zona intrarii oficiale C1. Azi, in ziua Bunei Vestiri, Patriarhul BOR, Daniel, a oficiat ceremonia de sfintire a capelei ortodoxe de la Palatul Parlamentului, nivel P, zona intrarii oficiale…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sfintirea capelei din incinta Palatului Parlamentului, ca aceasta „nu este doar un loc de liniste si refugiu in fata provocarilor si tensiunilor zilnice, ci si un simbol al angajamentului nostru fata de valorile nationale”. De asemenea, Nicolae Ciuca a spus…

- Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane este așteptat sa sfințeasca noua capela din incinta Palatului Parlamentului, in cadrul unei ceremonii la care și-au anunțat participarea președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, precum și presedintele…

- „Tocmai am luat o decizie in Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Tin sa mentionez ca sanctiunile au fost luate in unanimitate. Niciun vot impotriva. Ieri practic in scandalul grupului AUR la Parlament au participat deputati si senatori ai AUR, au participat angajati ai Camerei Deputatilor, chiar…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- „Tocmai am luat o decizie in Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Tin sa mentionez ca sanctiunile au fost luate in unanimitate. Niciun vot impotriva. Ieri practic in scandalul grupului AUR la Parlament au participat deputati si senatori ai AUR, au participat angajati ai Camerei Deputatilor, chiar…

- „Tocmai am luat o decizie in Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Tin sa mentionez ca sanctiunile au fost luate in unanimitate. Niciun vot impotriva. Ieri practic in scandalul grupului AUR la Parlament au participat deputati si senatori ai AUR, au participat angajati ai Camerei Deputatilor, chiar…