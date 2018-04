PAŞTELE BLAJINILOR 2018: Ce înseamnă Paştele blajinilor în tradiţia populară PASTELE BLAJINILOR 2018. Pastele Blajilor sau Pastele Mortilor se tine in lunea de dupa Duminica Luminata, la o saptamana dupa Invierea Domnului. Traditia crestina populara de Pastele Mortilor spune ca blajinii sunt de fapt sufletele celor morti, ale celor care nu mai sunt printre noi. Traditia populara spune ca blajinii ar fi printre primii oameni de pe pamant, care traiesc doar 30 de zile pe an cu femeile lor, in scopul procreatiei. Despre blajini se spune ca sunt incapabili sa faca rau cuiva, intrucat traiesc doar in rugaciune si post, dar eu nu cunosc cu adevarat ziua in care se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Pastele blajinilor este o sarbatoare populara care nu are o randuiala specifica in tipicul bisericesc, informeaza Agerpres. In credinta ortodoxa se pune accent si pe cultul mortilor. Pastele blajinilor sau Pastele mortilor ori Pastele Mic reprezinta in sine amintirea tuturor celor ce au adormit intru…

Nici nu a trecut bine Paștele, ca lumea a auzit de o noua sarbatoare și se intreaba cand pica Paștele Blajinilor, in 2018. In credința populara, in lunea dupa Duminica Tomii se sarbatorește Paștele Blajinilor. In folclor, Blajinii mai sunt cunoscuți și sub numele de rohmani. Potrivit cercetatorilor,…

