Pascal Ackermann a câștigat prologul Turului Sibiului Germanul Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) a câstigat, sâmbata, prologul Turului ciclist al Sibiului, un contratimp individual desfasurat, conform traditiei, în centrul vechi al orasului, informeaza Agerpres.



Ackermann a fost cronometrat cu timpul de 3 min 18 sec 38/100 pe cei 2,5 km, fiind urmat la trei secunde de coechipierul sau estonian Martin Laas si de italianul Riccardo Stacchiotti (Vini Zabu).

Primul român care a încheiat proba a fost Daniel Crista (echipa nationala a României), pe locul 15, la secunde secunde de câstigator.

Printre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 3 mai 2021, in județ s-au inregistrat 20684 de persoane confirmate, 19345 de persoane vindecate si 616 decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 135 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 204139. In ultimele 24 de ore au fost confirmate…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație, luni, pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș – Deva pentru lucrari de reparații. Segmentele vizate Traficul este restricționat luni, pe Autostrada A1 Deva – Sibiu, pe mai multe segmente ale autostrazii, pentru efectuarea lucrarilor de reparații la carosabil. Centrul INFOTRAFIC…

- Astazi, 21 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 87 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 9 au fost atribuite Municipiului Blaj și cate 1 comunelor Sancel și Șona. Localitațile din care provin cele 87…

- Atacurile ursilor au creat, in ultima perioada, mari pagube in localitatile harghitene, fiind ucise animale si pasari, distruse stupine sau produse stricaciuni in curtile oamenilor. Cea mai grava situatie pare a fi in comuna Lupeni, unde primarul Kovacs Lehel spune ca, in ultimele doua saptamani, au…

- Exponatul lunii aprilie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș este „Cronica” dascalului Nicolae Aloman (1822-1902) din Sasciori, care conține insemnari foarte diverse datand din perioada 1848-1934. Manuscrisul a intrat in patrimoniul muzeului din Sebeș in anul 1959, in urma donației nepoatei invațatorului,…

- Agenția AON Imobiliare din Alba Iulia va propune, pentru achiziționare, in aceasta perioada, doua proprietați, una la casa iar o alta la bloc. 1/2 Duplex 4 camere, 420 mp teren, comuna Ciugud, predare la cheie AON Imobiliare va propune o casa tip duplex de vanzare in comuna Ciugud, dispusa pe 2 niveluri…

- Pana la data de 11 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 19526 de persoane confirmate pozitiv, 17581 de persoane vindecate și 547 de decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate 247 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 193773. In ultimele 24 de ore…

- Astazi, 6 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 104 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 1 a fost atribuit orașului Baia de Arieș și 1 comunei Bistra. Localitațile din care provin cele 104 cazuri de COVID-19…