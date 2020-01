Pasagerii blocaţi pe vasul de croazieră în Civitavecchia au fost eliberaţi. Riscul de contagiere cu noul coronavirus a fost eliminat La bordul navei se aflau 6.000 de pasageri, intre care aproape o mie de membri ai echipajului, insa doar 1.143 dintre ei preconizau sa debarce in portul italian, restul urmand sa continue voiajul.



Medicul aflat la bordul Costa Smeralda, nava-amiral si una dintre cele mai mari ale companiei Costa Crociere, semnalase joi dimineata autoritatilor portuare italiene prezenta la bordul navei a unui cuplu de chinezi, femeia prezentand simptome care puteau indica febra mare si tuse. Compania de croaziera confirmase intr-un comunicat ca "a activat protocolul sanitar pentru un caz suspect,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

