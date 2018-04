Pasagera "aspirată" din avion a murit din cauza rănilor severe Riordan se afla langa fereastra, pe randul cu numarul 14 al avionului. In momentul in care hubloul s-a spart, ea a fost practic „aspirata” pe jumatate in afara aeronavei, aflandu-se afara de la talie in sus. Ceilalți pasageri au reușit sa o traga inapoi in cabina și au inceput sa o resusciteze pana cand avionul a aterizat de urgența, dar pentru femeie nu s-a mai putut face nimic și a fost declarata moarta de catre echipajele medicale.



Medicul legist a declarat ca femeia a murit din cauza traumelor suferite la nivelul capului, gatului și corpului și ar fi fost lovita inclusiv de mai

Sursa articol si foto: rtv.net

