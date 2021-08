Partenerii lui Biden: Aurescu cere militari, Polonia un nou ambasador

Stiri pe aceeasi tema

- Romania solicita explicații autoritaților iraniene, fara intarziere, dupa atacul petrolierului Mercer și „iși rezerva dreptul de a acționa in consecința, alaturi de partenerii sai internaționali, pentru un raspuns adecvat”, transmite Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat. MAE anunta ca l-a…

- Sportiva sectiei de kempo a CSM Ploiesti, Alexia Trandafir (foto, a 3-a din dreapta), a participat, de curand, la Campionatul European de Sumo, desfașurat la Siedlce (Polonia). Sportiva pregatita la club de Florentin Ghiocel Petrea a facut parte din lotul care reprezinta Romania la competitia continentala,…

- Cel de al șaselea summit al Inițiativei celor Trei Mari Capitala Bulgariei, Sofia.Foto: wikipedia.org. Presedintele Klaus Iohannis va participa joi și vineri la Sofia, în Bulgaria, la cel de al șaselea summit al Inițiativei celor Trei Mari. Potrivit președinției, evenimentul marcheaza…

- Klaus Iohannis a anunțat ca i-a adresat președintelui american invitația de a vizita Romania.„Am avut doua discuții scurte cu președintele Biden. Prima a fost la inceput, cand, cu președintele Duda, am ținut sa il salutam. A fost o prezența consistenta, a avut un discurs foarte solid. Am dorit sa ne…

- Un foarte bun prieten de-al meu, Attila Mihai Nagy, considera ca avem mari probleme cu arhetipul eroului. Meditațiile unui Secui: Soarta unei societați depinde de cine cultiva arhetipul eroului! Avem mari probleme cu principul, arhetipul masculinitații! Unde pe plan cultural, spiritual nu se cultiva…

- Celebrul chitarist american Steve Vai, multiplu laureat Grammy, va participa la cea de-a sasea editie a conferintei Mastering the Music Business (MMB), primul si cel mai mare eveniment profesional organizat in Romania pe teme de industrie muzicala, programat in perioada 31 august - 2 septembrie. Potrivit…

- Grupul german Karcher a anuntat miercuri data la care va inaugura cea de-a doua fabrica din tara noastra, dar si deschiderea unui nou magazin in Constanta si a unui nou centru in Bucuresti, cartierul Militari.

- VIDEO: Președinții Romaniei și Poloniei la exercițiul NATO de la Smardan VIDEO: Declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis si presedintelui polonez Andrzej Duda, la exercitiul militar comun de la Smârdan, Galați. TEXT (transcriere, RADOR) - Declaratii ale presedintelui Klaus…