Parlamentul votează azi învestirea Guvernului Cîțu Parlamentul voteaza azi investirea Guvernului Cițu. Votul pentru investirea Guvernului Citu are loc astazi, iar Camera Deputaților și Senatul au plen reunit, de la ora 16.00. Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu și vicepreședintele Senatului Titus Corlațean i-au trimis, luni, o scrisoare premierului desemnat Florin Cițu in care ii cer sa schimbe cei șapte miniștri propuși care au primit avize negative in comisiile parlamentare de specialitate. Social-democrații i-au mai cerut lui Cițu sa desemneze un ministru al Sanatații care sa lucreze 24 de ore din 24, in contextul infecției cu noul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

