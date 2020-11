Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci runde de negocieri, Parlamentul și Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord in privința unui mecanism de condiționalitate ce urmeaza sa fie implementat odata cu urmatorul buget multianual, cel pentru perioada 2021-2027, potrivit Agerpres. ANI: Un fost politist nu poate justifica…

- Tarile membre ale Uniunii Europene care nu respecta statul de drept risca sa piarda accesul la fondurile europene, potrivit unui acord provizoriu intre Parlamentul European si Consiliul UE, arata PE intr-un comunicat de presa.

- Țarile UE care nu respecta statul de drept vor risca sa piarda accesul la fondurile UE, in temeiul unui acord provizoriu incheiat joi de negociatorii Parlamentului și Consiliului.„Acordul de astazi este un reper pentru protejarea valorilor UE. Pentru prima data, am stabilit un mecanism care…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a facut o declaratie in Parlamentul European despre conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si a vorbit parlamentarilor europenidespre faptul ca romanii au iesit in strada pentru respectarea acestuia. Muresan pledeaza pentru un mecanismul…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan cere un mecanism „clar și obiectiv”, care sa trateze toate țarile in mod echitabil, in ceea ce privește condiționarea acordarii de fonduri europene de respectarea statului de drept. Aceasta, in condițiile in care UE pregatește un ambițios plan de redresare economica,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, ca este de acord cu condiționarea acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept.„Suntem de acord, am fost explicit de acord cu conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept. In Romania…

- Germania, tara care detine in prezent presedintia Uniunii Europene, a propus introducerea unei scheme care conditioneaza accesarea fondurilor europene, inclusiv a banilor din fondul de revenire, in valoare de 750 miliarde de euro, de respectarea statului de drept, potrivit unui document consultat…

- Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European (PE) isi reafirma vointa de a conditiona alocarea de fonduri europene de respectarea statului de drept de catre statele beneficiare, vizand fara sa le numeasca Ungaria si Polonia intr-o scrisoare adresata Germaniei, care detine presedintia…