Stiri pe aceeasi tema

- Este ultimul demers facut de europarlamentarii romani pentru a obține aderarea la spațiul unic de circulație.Daca va fi adoptata, rezoluția ar putea schimba decizia din decembrie, care a provocat valuri de nemulțumiri printre romani și bulgari.Reamintim ca Austria și Țarile de Jos au refuzat intrarea…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, explica faptul ca relațiile dintre Romania și Austria erau foarte bune, inainte de respingerea aderarii la spațiul Schengen. El a precizat ca la nivelul Ministerului de Interne, responsabilii din cele doua state au avut multe intalniri și o colaborare…

- Fenomenul migratiei cu care se confrunta Austria nu este o problema creata de Romania, spune europarlamentarul roman Siegfried Muresan, care il acuza pe cancelarul Karl Nehammer ca blocheaza extinderea spatiului Schengen din ratiuni electorale.

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in primele 11 luni ale anului trecut 10,296 miliarde euro, fiind mai mari cu peste 28,36% comparativ cu cele de 8,021 miliarde euro din perioada ianuarie – noiembrie 2021. Conform datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei, din…

- Anul 2022 a fost unul ratat pentru Romania. Si nu din cauza razboiului ori a crizei energetice, precum vor sa-si justifice neputinta guvernarii, ci a crizei sistemice pe care tot ei au provocat-o, din motive de coruptie, amatorism si lipsa desavarsita a oricarei viziuni. De peste 30 de ani ne chinuim…

- Cu trei luni inainte ca Romania sa incerce din nou aderarea la Schengen, in consiliul de securitate JAI, care va avea loc in luna martie la Bruxelles, vine un mesaj destul de tranșant din partea Austriei. In urma cu doua saptamani, Austria nu ne-a susținut la voturi pentru aderarea la spațiul de libera…

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, sta pe un sac de bani. Are un salariu de 6 ori mai mare decat președintele Klaus Iohannis. Daca iși va pastra funcția, austriacul se va bucura de un salariu de aproape 24.000 de euro pe luna. Iohannis are o remuneratie de aproximativ 5.000 de euro, pe luna. Romanii…

- Gerald Schweighofer, unul dintre cei mai bogati oameni din Austria, a cumparat palatul Herberstein din Viena, o constructie veche din 1897. Suma tranzactiei este secreta dar in 2008, fostul proprietar al palatului, a vandut cladirea cu peste 35 de milioane de euro.Schweighofer este un personaj discret,…