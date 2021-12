Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru anul 2022 a fost votat favorabil in Parlament. Voturi favorabile au fost 294, iar impotriva 120. Liderul USR Dan Barna a anunțat ca o sa atace legea la Cutea Constituționala a Romaniei. ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE.

- Proprietarii locuințelor racordate la sistem centralizat de alimentare cu energie termica vor fi obligați sa monteze contoare individuale pana pe 31 decembrie 2022, potrivit unei legi adoptata marți in plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional. Proiectul a intrunit 264 de voturi pentru,…

- Parlamentul a adoptat, in ședința plenara de astazi, modificarile la Legea privind sistemul public de pensii, in cea de-a doua lectura. Proiectul prevede dreptul de a beneficia de pensie anticipata pentru stagiu lung, pentru persoanele care au stagiul contributiv de cotizare mai mare, cu cinci…

- Parlamentarii au votat Legea pentru aprobarea OUG care stabilește scheme de compensare pentru consumul de gaze și energie electrica. Au fost 285 de voturi pentru din 287 prezenți. Proiectul a fost...