- Baba Alhassan (23 de ani) a jucat ultimul meci la Hermannstadt, 1-1 cu Sepsi. El a semnat deja cu FCSB și se va alatura lotului roș-albaștrilor dupa pauza de iarna. Inainte sa intre in vacanța, mijlocașul a primit un avertisment de la MM Stoica. Dupa remiza cu Sepsi, Alhassan a declarat ca așteapta…

- Pentru peste 60% dintre adolescenți vacanța de iarna nu este o pauza de la responsabilitați, ci o perioada de stres din cauza temelor, arata rezultatele sondajului realizat de fundația World Vision Romania “Adevaruri ale Craciunului la sat pentru copii și adolescenți”. Unu din cinci adolescenți…

- Conform anunțului oficial facut de Ministerul Educației, in anul școlar 2023 – 2024, elevii vor avea cinci vacanțe. Printre ele se afla și vacanța de iarna, care incepe de sambata. Anul acesta, vacanța de iarna dureaza doua saptamani. Mai exact, școlarii și liceeni vor intra in vacanța la data de 23…

- Ateliere de impletit si crosetat, de realizat papusi sau de modelat in lut. Sunt activitatile pe care le propun cei de la Muzeul Casa Muresenilor copiilor, in vacanta de iarna. Este o noua editie a programului de educatie muzeala, care include activitati in 29 decembrie 2023, 4 si 5 ianuarie 2024. Atelierele…

- Peste 75% dintre copiii de la sate nu au mers la un spectacol de Craciun sau intr-o excursie in vacanta de iarna, dar le-ar placea, potrivit unui sondaj al World Vision Romania, care lanseaza o campanie pentru a oferi o prima altfel de experienta in perioada sarbatorilor de iarna, precum mersul la un…

- Ninge de azi noapte in zona muntoasa a Maramuresului. Din pacate, ca in fiecare an, probleme se ivesc pe DN 18, in Pasul Gutai. Din cauza carosabilului necuratat, mai multe TIR-uri blocate ingreuneaza traficul. De altfel. ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN valabil pana la ora 18:00. Fenomene…

- Localitatea Porumbeni, atestata documentar din anul 1332, este situata la 9 km de orașul Targu Mureș, localitate in care conviețuiesc aproximativ 660 de locuitori ce provin din mai multe etnii. Astfel, satul mureșean se bucura de o diversitate culturala frumoasa. Atrasa de multele proiecte cu și pentru…

- Parlamentarii UDMR vor depune azi, dupa pranz, proiectul de lege care are ca scop stabilirea cotelor de prevenție și intervenție la urși. Proiectul este intocmit pe baza studiului științific privind estimarea populației de urs brun, in vederea protejarii vieții umane și conservarea speciei, au anunțat…