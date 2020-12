Stiri pe aceeasi tema

- Fostul baschetbalist Ghita Muresan, singurul roman care a jucat in NBA, stabilit in Statele Unite, a votat duminica, la Washington, in cadrul alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor. ''Ghita Muresan a votat la Sectia de votare nr. 684 din Washington, D.C., deschisa la Ambasada Romaniei.…

- Un numar de 64.705 alegatori din strainatate au votat sambata pana la ora 22:00 (ora Romaniei), potrivit datelor furnizate de catre AEP. Acestora li se adauga 21.329 de alegatori care au optat pentru votul prin corespondenta, ceea ce face ca numarul total de votanti din diaspora, sambata, la ora 22:00,…

- Ghița Mureșan, 49 de ani, are dubla cetațenie, romana și americana. Fostul star din NBA, stabilit in SUA din 1993, a admis cu franchețe ca l-a votat pe democratul Joe Biden la alegerile pentru președinția Statelor Unite ale Americii, scrie GSP.ro. ”Eu am votat, da. E normal sa se faca schimbari. Parerea…

- Ghița Mureșan (49 de ani), singurul baschetbalist roman care a evoluat in NBA, afirma ca a votat cu Joe Biden in cursa pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Vezi AICI desfașurarea LIVE a ostilitaților in cursa pentru Biroul Oval, dintre Biden și Trump Ghița Mureșan are dubla cetațenie, romana…

- Nu știm inca cine a caștigat președinția Statelor Unite ale Americii, dar un lucru e cert: Joe Biden a stabilit un record. Dupa ce prezența la vot a fost cea mai mare de dupa 1900, Joe Biden a devenit cel mai votat candidat din intreaga istorie a Statelor Unite ale Americii. Acesta, cu peste 72... View…

- Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspira la al doilea mandat, si candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. Dupa inchiderea urnelor,…

