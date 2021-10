Stiri pe aceeasi tema

- Simptome de psihoza au aparut la unii pacienți care au trecut prin infecția cu coronavirus. Unii specialiști pun aceste manifestari pe seama stresului provocat de pandemie, insa sunt și oameni de știința care cred ca ar putea fi vorba despre un efect secundar al bolii, relateaza Business Insider . Cercetarile…

- Cercetatorii americani au analizat legatura dintre ftalați și decese, intre anii 2001 și 2015. Rezultatele sunt edificatoare: aproximativ 100.00 de decese premature sunt puse pe seama acestor substanțe. Studiul a fost publicat in Environmental Pollution. Autorii acestuia s-au focalizat pe ftalații…

- Cercetarile realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere. Intr-un…

- Cercetatorii de la Universitatea din Toledo au dezvoltat un vaccin experimental cu rezultate promițatoare semnificative in prevenirea artritei reumatoide, o boala autoimuna dureroasa care nu poate fi vindecata in prezent. Rezultatele reprezinta un progres major in studiul artritei reumatoide și al bolilor…

- Pandemia de COVID-19 a fost insotita de o scadere semnificativa a indicilor de natalitate in tarile dezvoltate, precum Italia, Spania sau Portugalia. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Universitatea Bocconi din Italia si publicat de revista Proceedings of the National Academy…

- „Carcinomul hepatocelular (HCC) reprezinta aproape 90- din toate cazurile de cancer hepatic, iar ratele actuale de supravietuire sunt cuprinse intre 6 si 20 de luni", a spus dr. Boris Pasche, presedinte al Sectiei de Biologia cancerului si director al Centrului de Cancer Comprehensiv al Wake Forest…

- Studiul, facut in Africa de Sud, este primul efectuat in lumea reala care vizeaza eficacitatea vaccinului impotriva variantei Delta, care este mult mai contagioasa decat celelalte tulpini, fiind dominanta in prezent in Europa. Cercetarile au fost facute in perioada februarie - mai 2021.La studiu, numit…