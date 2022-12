Stiri pe aceeasi tema

- Surprinzator, numele Anne Bagu s-a clasat anul acesta pe lista scurta a celor mai cautate personalitați și vedete, și asta datorita influenței sale in mediul online. In vreme ce majoritatea influencerilor autohtoni lauda popularitatea lor pe Instagram ori YouTube, tanara care tocmai a implinit 18 ani…

- Paris Hilton și-a lansat propria papușa! Cat costa și cum arata papușa vedetei care nu știe ce sa mai faca pentru a se afla permanent in atenția mass-media. MGA Entertainment este compania privata de jucarii, care a scos pe piața papușa lansata de Paris Hilton. Aceasta lansare este considerata o alta…

- O familie din Craiova a demarat de doua luni proiectul unui cimitir privat, situat in zona metropolitana a Craiovei. Cimitirul se intinde pe o suprafața de 85.000 de metri patrați și promite sa fie cel mai modern și elegant spațiu de acest gen din zona Craiovei, relateaza Gazeta de Sud . Acesta va…

- Chiar si atunci cand utilizatorii credeau ca au dezactivat urmarirea locatiei in setarile contului lor, Google a continuat sa colecteze informatii despre locul lor, a spus biroul procurorului general din Oregon. Acordul impune ca grupul Google sa fie mai transparent cu utilizatorii si sa ofere informatii…

- ”Cum arata cinismul in Romania: persoanele cu dizabilitati primesc gratuit 6 calatorii cu trenul, dar nu se pot urca in el. Le-as sugera celor de la CFR Calatori ca in loc sa le solicite utilizatorilor de scaun rulant sa faca cerere (!?) pentru a se putea urca in tren, sa puna mana sa cumpere niste…

- Pixel 7 si Pixel 7 Pro, smartphone-uri care au avut parte si de un preview din partea companiei americane la Google I/O, au, in principiu, aceeasi constructie ca modelele de anul trecut, cu mici ajustari. Cele doua folosesc Tensor G2, a doua versiune a chipset-ului dezvoltat de Google si lansat initial…

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…

- In timp ce Comisia Europeana si-a inceput investigatia in iunie anul trecut, Autoritatea portugheza pentru concurenta (AdC) a deschis o ancheta abia in luna mai a acestui an, in urma unei plangeri. Autoritatea de supraveghere portugheza a declarat ca autoritatea de concurenta a UE a preluat cazul pe…