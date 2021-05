Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Calinesti au intrerupt, sambata seara, un botez care se desfasura la o locuinta de pe raza localitatii si au aplicat 17 amenzi persoanelor care au luat parte la eveniment. "In ziua de 8 mai, in jurul orei 23,00, politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Locuitorii din Germania care sunt considerati complet imunizati la noul coronavirus nu vor mai trebui sa respecte restrictiile impuse pe timpul noptii si anumite restrictii privind contactul social incepand de duminica la miezul noptii (22:00 GMT), transmite dpa. Oricine a primit ambele doze de vaccin…

- Vaccinul dezvoltat de Pfizer/BioNTech ar putea fi disponibil in Europa pentru copii cu varste intre 12 și 15 ani din luna iunie, dupa ce BioNTech a depus o solicitare de aprobare in regim de urgența, potrivit lui Ugur Sahin, CEO-ul BioNTech, citat de publicația The Guardian . Ugur Șahin a declarat ca…

- Actualul sistem de calificare din Formula 1 a fost adoptat in 2010 și presupune o singura sesiune, in ziua de sambata, imparțita in trei etape (Q1, Q2 și Q3). Acum, Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a anunțat un nou format care va fi implementat la trei Mari Premii din acest sezon. "Doua…

- Apropierea Galei Oscar a facut ca ziarul american sa revina la povestea Colectiv și la sentimentul amestecat, de speranța și amaraciune, pe care mulți romani il au in legatura cu evoluția propriei societați, scrie corespondentul New York Times in Romania, Kit Gillet.Nici unul dintre procesele de abuz…

- Prima țara din Europa libera de coronavirus. Cum au reușit sa scape de pandemie. Islanda a devenit prima țara din Europa care, aparent, a scapat de coronavirus. Nopți albe, restaurante deschise, concerte și tot ce tanjește restul Europei gasim acum in Islanda. In Islanda, au murit doar 29 de persoane…

- O eleva de la Liceului Teoretic „Ioan Jebelean” din Sannicolau-Mare a fost felicitata de Comisia Europeana pentru rezultatul obținut la concursul european de traducere Juvenes Translatores. Tanara Iulia Berciu este caștigatoarea din Romania a acestui concurs de traducere, la care au participat 2.800…

- ​Dispariția omul de Neanderthal s-ar putea sa se fi petrecut mult mai repede decât se credea, arata o reanalizare a unor fosile descoperite într-o peștera din Belgia. Subiectul este unul controversat în rândul arheologilor și are implicații importante legate de cronologia omului…