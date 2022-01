Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini la capataiul Raisei, fetița de 11 ani ucisa pe o trecere de pietoni de mașina condusa de un polițist, pe Bulevardul Laminorului din București. Sute de oameni s-au strans la Biserica „Tuturor Sfinților” de pe strada Hotin, din Sectorul 1 al Capitalei, unde a avut loc slujba de inmormantare.…

- Oamenii s-au adunat in fața Secției de poliție nr. 5 din Capitala și și striga „Vrem dreptate!”, „Ieșiți afara din sectiile de politie!”.In fața secției de poliției, pe trotuar și pe gardul instituției au fost puse mai multe afișe cu mesajul „Dreptate pentru Raisa!” și lumanari in memoria fetiței de…

- In urma cu doar cateva ore, Raisa Nicoleta, copila de doar 13 ani care a fost omorata pe trecerea de pietoni de catre o mașina de Poliție, a fost condusa pe ultimul drum. Sute de persoane au fost devastate de moartea tragica a micuței, astfel ca s-au alaturat familiei pentru a le fi alaturi in cea mai…

- Zeci de candele roșii au fost aprinse la locul tragediei care a indoliat familia unei fetițe de 11 ani din Capitala. Oamenii au adus flori și chiar și jucarii de pluș. Și au ales sa lase și cateva mesaje, marcați de sfarșitul cumplit al copilei, care a plecat mult prea repede din lumea celor vii. […]…

- O fetița de doar 12 ani a murit astazi, in timp ce ieșea de la școala, impreuna cu colega ei de clasa, in varsta de 11 ani. Cele doua traversau strada in drum spre casa, cand o mașina a poliție le-a lovit din plin, pe un bulevard important din sectorul I al Capitalei. Pe una dintre ele a aruncat-o la…

- Buzoianul Ion Pecioaca, in varsta de 63 de ani, client al politistilor din cauza frecventelor scandaluri provocate, a murit inainte de Craciun chiar pe scarile postului de politie Maracineni. Barbatul devastase un birou din spitalul Sapoca in timpul unei audieri in sistem videoconferinta. Ion Pecioaca,…

- Totul s-a intamplat, miercuri, in sectorul 2 al Capitalei.In data de 15 decembrie 2021, un agent de poliție din cadrul Secției 9 Poliție, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a intrat in toaleta unei benzinarii, unde a uitat arma din dotare.In aproximativ 14 minute s-a reintors, dar nu a gasit…

- Puștiul a ramas stana de piatra zilele trecute atunci cand a vazut ca oamenii legii venisera sa-i cante „La mulți ani”. Polițiștii nu au ramas insa și la o felie de tort. Jucaria favorita a lui Ștefan a fost dintotdeauna o mașinuța de poliție. Pana marți, pe 19 octombrie, cand a fost ziua lui. Parinții…