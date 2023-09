Părinții copiilor care au bătut un alt băiat pe un teren de fotbal au fost amendați Parintii a doi baieti de 11, respectiv 12 ani care au batut, pe un teren de sport dintr-o comuna din Teleorman, un alt copil, de 11 ani,au fost amendati cu cate 500 de lei. Agresiunea a fost inregistrata și postata pe o rețea de socializare. In imaginile postate pe Facebook si ulterior sterse se aude cum cei doi baieti se indreapta catre al treilea pe terenul de sport, stabilind ca merg sa il bata. In film se vede si se aude cum baiatul incearca sa scape de unul dintre agresori spunand-i: „Iti dau orice vrei, dar lasa-ma in pace te rog eu frumos!”. Baiatul este tarat, pus jos si lovit cu pumnii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

