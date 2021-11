Stiri pe aceeasi tema

- Parchetului General confirma intr-un comunicat de presa ca procurorul de ședința a cerut achitarea lui Tariceanu: ”La dezbaterile din cauza privind un fost președinte al Senatului, procurorul de ședința a formulat concluzii in sensul neintrunirii tipicitații faptei pe baza evaluarii proprii a probelor…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vor fi fața in fața cu judecatorii, marți. Dragnea este judecat intr-un dosar in care se investigheaza prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump de la inceputul anului 2017. Liviu Dragnea, la data faptelor președinte al Camerei Deputaților…