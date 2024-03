Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Culturii, Daniel Barbu, a murit la varsta de 67 de ani, informeaza Antena3 CNN. Decesul a fost provocat de o forma de cancer de care Daniel Barbu suferea de mai mult timp. El va fi inmormantat joi. - in curs

- Daniel Barbu, fost ministru al culturii, a murit la 66 de ani. Suferea de boala secolului, cancerul. Daniel Barbu a absolvit Liceul Nicolae Balcescu din București (in prezent Colegiul Național Sfantul Sava) in 1976. Este licențiat in istoria artei la Institutul de Arta din București, pe care l-a absolvit…

- Tariceanu este cercetat in dosarul Microsoft, in care fostul lider al Senatului este acuzat de luare de mita, in valoare de 800.000 de dolari, cand era premier (2004-2008).Fostul premier a fost acuzat ca se afla in spatele despagubirilor de miliarde de dolari pe care Romania trebuie sa le plateasca…

- Nikolai Rijkov, fost premier al Uniunii Sovietice in perioada 1985-1991, a incetat din viata la Moscova la varsta de 94 de ani, a informat miercuri presedinta Consiliului Federatiei Ruse (Senatul rus), Valentina Matvienko, transmite EFE, potrivit Agerpres. "Un om extraordinar si bun, Nikolai Ivanovici…

- Fostul atacant dinamovist Gheorghe Iamandi a murit, marti, cu doua luni inainte sa implineasca 67 de ani, a anuntat FC Dinamo. Gheorghe Iamandi si-a inceput cariera profesionista in 1978, la FC Delta Tulcea, unde a evoluat in 40 de meciuri si a marcat 34 de goluri, potrivit news.ro.S-a alaturat…

- Unirea Principatelor Romane de la 1859 este marcata astazi in marile orase ale tarii prin ceremonii militare si religioase, spectacole si expozitii. La evenimentul organizat in Bucuresti, la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I, au fost prezenti presedintele Klaus Iohannis si premierul…

- Pentru fanii serialelor „Alien Nation” și „Star Trek” vestea morții lui Gary Graham a fost una neașteptata. Celebrul actor a incetat din viața la varsta de 73 de ani, iar omagiile aduse acestuia, din partea colegilor actorului, au aparut pe internet. Gary Graham a incetat din viața la varsta de 73 de…

- Laurențiu Pantazi, comandantul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau, a anunțat astazi ca iși incheie o cariera impresionanta de 34 de ani in cadrul forțelor de ordine. Vestea retragerii sale a fost comunicata pe rețeaua de socializare Facebook de catre Sindicatul Polițiștilor – SIDEPOL Buzau.…