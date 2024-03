Fostul ministru al Culturii a murit! Profesor al Universității București, istoricul și publicistul român avea doar 67 de ani Daniel Barbu, fost ministru al Cultelor și Culturii in perioada Guvernului Victor Ponta, a murit. A fost profesor de științe politice (chiar auditor al Școlii de inalte Studii in Științe Sociale din Paris), cu doctorat in istorie, filosofie dar și in teologie. Trecerea in neființa a istoricului, la doar 67 de ani, a adus multa tristețe in randul prietenilor și foștilor sai colegi, mulți exprimandu-și regretul pe paginile de socializare. A fost profesor de științe politice (chiar auditor al Școlii de inalte Studii in Științe Sociale din Paris), cu doctorat in istorie, filosofie dar și in teologie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi de doliu in politica romaneasca. Unul dintre cei mai respectați miniștri pe care Romania i-a avut la Cultura, Daniel Barbu, a incetat luni din viața, la varsta de 67 de ani, in urma unei lungi suferințe. Istoric roman și fost ministru al Culturii in perioada decembrie 2012 – decembrie 2013, Daniel…

- Fostul ministru al Culturii din perioada 2012-2013, Daniel Barbu, a incetat din viața la varsta de 67 de ani. Daniel Barbu se retrasese din viața publica și a incetat din viața din cauza cancerului. Cariera sa universitara a fost una extrem de apreciata, dar in plan politic scandalurile s-au ținut scai…

- Fostul ministru al Culturii, Daniel Barbu, a murit la varsta de 67 de ani, informeaza dcnews.ro Decesul a fost provocat de o forma de cancer de care Daniel Barbu suferea de mai mult timp. Daniel Barbu a absolvit Liceul Nicolae Balcescu din București (in prezent Colegiul Național Sfantul Sava) in 1976.…

- Șoferilor implicați in evenimente rutiere li se pot recolta mostrele biologice prin care se stabilește daca au consumat bauturi alcoolice sau droguri in spitalele care au secție de urgența, in instituțiile de medicina legala, dar și in ambulanțele serviciului mobil de urgența.

- „A venit din București ca sa faca doctoratul din Cluj. Acest conducator de doctorat o privilegia intr-o maniera evidenta. Presiunea care ține de privilegierea ei m-a facut curios, am aflat ca acest fost profesor era un colaborator apropiat al academiei SRI.Facand abstracție de nivelul profesional acest…

- Luni, 5 februarie 2024, a avut loc la Carei un simpozion dedicat comemorarii a 71 de ani de la moartea in penitenciarul Sighet a romanului Iuliu Maniu. Activitatea s-a desfașurat la castelul Karolyi și nu in sala festiva a liceului ce ii poarta numele , sala in care Iuliu Maniu a fost prezent la data…

- Elevii au dansat Hora Unirii in Piața Bobalna din municipiul Dej și au participat la o ședința foto alaturi de oficialii locali, potrivit imaginilor postate pe Facebook și semnalate de publicația locala Ziar de Cluj . Potrivit afișului oficial al festivitaților organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor,…

- Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” va invita la simpozionul „Iuliu Maniu, Omul și Politicianul” , organizat cu ocazia implinirii a 71 de ani de la trecerea acestuia in eternitate. Niciuna din temele abordate nu face referire la activitatea lui Iuliu Maniu inainte de …