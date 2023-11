Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Parchetul European (EPPO) a anunțat joi ca in cadrul a doua anchete pe care le conduce structura sa din București, cu privire la o presupusa frauda de 15 milioane de euro, au fost efectuate 38 de percheziții domiciliare marți in Romania. Parchetul European a efectuat 38 de percheziții in Romania Perchezițiile au […] Articolul Parchetul European a efectuat 38 de percheziții in Romania, intr-o ancheta privind o frauda de cel puțin 15 milioane de euro. Sunt investigate proiecte IT din bani europeni apare prima data in Curierul National .