- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Ion Veștemean, a declarat luni pentru Europa FM ca parchetul va deschide dosar penal pentru omor in cazul pacienților cu COVID din secția de terapie intensiva a Spitalului Județean Sibiu. Un fost angajat al secției ATI de la Spitalul…

- Marturia șocanta a unui cadru medical despre modul in care sunt tratați pacienții Covid din secția ATI a Spitalului Județean Sibiu, publicata de Turnul Sfatului , va duce la deschiderea unui dosar penal, procurorii urmand a se autosesiza in urma articolului din presa locala, informeaza hotnews . Prim-procurorul…

- In New York City, in ciuda numeroaselor sale spitale și instituții de cercetare, doar aproximativ 55 de cazuri de coronavirus pe zi au fost secvențiate și examinate, luna trecuta, in medie, pentru a gasi variante mai contagioase zle coronavirusului. Acest lucru se arata statistic ca la doar 1% din…

- Medicul Virgil Musta susține ca vaccinul impotriva Covid-19 poate fi facut de majoritatea persoanelor, dar serul nu este recomandat persoanelor cu reactie alergica severa la componentele vaccinului, in special la polietilen glicol. Contraindicatiile relative sunt pentru persoanele care au in antecedente…

- Actorul Toni Grecu, fondatorul trupei Divertis, este internat cu infecția COVID la Institutul Matei Balș. Soția acestuia, a explicat pentru Libertatea care este starea de sanatate a actorului, infirmand știrea ca este tratat in Secția ATI. Soția artistului, Cristina Grecu, a lamurit in ziarul Libertatea…

- Adrian Streinu Cercel a facut astazi doza de rapel a vaccinului anti-covid-19 și a explicat cu aceasta ocazie ca, in urma testelor facute asupra celor care s-au vaccinat cu prima doza de vaccin anti-Covid, s-a constatat ca aveau deja anticorpi protectori la virus. “Am facut niște teste la cei care s-au…

- Vaccinurile impotriva coronavirusului NU sunt recomandate deocamdata femeilor insarcinate fara consultarea prealabila a medicului și fara a fi luate in considerare riscurile și beneficiile individuale, potrivit informațiilor furnizate de Comitetul naționale de coordonare a campaniei de vaccinare (CNCAV).…

- O misiune internaționala condusa de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) este așteptata sa mearga in China in prima saptamana a lunii ianuarie pentru a investiga originile virusului care a declanșat pandemia COVID-19, a declarat miercuri un membru și diplomați pentru Reuters. Statele Unite, care au…