Paradoxurile alimentare ignorate de realitate Fara sa ne dam seama am trecut de la teroarea COVID, instaurata in martie 2020, la teroarea alimentara. Prețurile alimentelor au explodat. Zilnic, aflam ca un produs s-a scumpit cu 30-40-50% sau chiar suta la suta. Dar, in goana disperata dupa alimente la prețuri rezonabile, omitem sa vedem paradoxurile realitații de pe rafturi. Iata cateva exemple: Apa plata este la acelasi pret cu berea sau chiar mai scumpa. Branza e mai scumpa decat carnea de porc. Carnea de pui este mai ieftina decat ciupercile. Nucile noastre mai scumpe decat nuca de cocos. Laptele simplu mai scump decat laptele batut. Portocalele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Endocrinologul Adina Simona Dragomir, medic primar, subliniaza necesitatea de a ține seama de numarul caloriilor și de calitatea alimentelor ingerate zilnic, precum și de combatere a deficitului de vitamina D. ”Atunci cand vorbim de alimentatie trebuie sa vorbim de cantitate, dar si de calitate. Discutiile…

- Foarte hranitoare, gustoase, bogate in grasimi benefice, plus fibre, colina, acizi grasi esentiali emega 3, vitamine și minerale…Sunt doar cateva calitați care descriu nucile, fructele oleaginoase aflate acum „pe val”, fiind sezonul lor. Spre exemplu, 30 g nuca ofera, potrivit specialiștilor in nutriție:…

- Prețurile cresc constant la furnizori: Cum au ajuns laptele, uleiul și carnea sa coste chiar și dublu Prețurile cresc constant la furnizori: Cum au ajuns laptele, uleiul și carnea sa coste chiar și dublu In majoritatea cazurilor, furnizorii pun majorarile de preț pe seama razboiului, a facturilor la…

- Producatorii susțin ca prețul ambalajelor s-a dublat fața de anul trecut, motiv pentru care sunt nevoiți sa creasca și prețurile de la raft. Asta pentru a nu da faliment.Fermierii ne avertizeaza ca ne vom confrunta cu majorari de prețuri și cu pana la 50% la carnea de porc, 30% la produsele lactate…

- Oamenii din clasa medie cheltuie, in țarile dezvoltate, intre 15% și 20% din venitul lunar pentru produsele alimentare. In țarile mai puțin dezvoltate, cum e Republica Moldova, produsele alimentare „mananca” 50%-60% din venituri - nu pentru ca ar consuma mai mult, dar pentru ca salariile sunt mai mici.…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, cartofi și ulei. Creșterea prețurilor vine in conditiile in care marfurile nealimentare…

- Efectele secetei se vor vedea, in scurt timp, la raft. Urmeaza noi scumpiri, iar carnea, ouale si laptele sunt in top. Cea mai severa seceta din ultimii 500 de ani, asa cum a catalogat-o Comisia Europeana, a distrus milioane de hectare de cereale. Laptele, carnea si ouale au ajuns sa fie la fel de scumpe…