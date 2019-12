Parada de la Buzau a adus audiente record TVR-ului Cel mai urmarit minut al paradei militare de la Arcul de Triumf, unde telespectatorii au avut parte de momente unice, a adus postului TVR 1 peste 1 milion de telespectatori. TVR 1 – locul 2 in topul celor mai urmarite transmisiuni de la paradele militare. Televiziunea Romana a celebrat prin programe speciale Ziua Nationala a Romaniei. Duminica, 1 Decembrie, telespectatorii au putut viziona, la TVR 1, TVR International si TVR Moldova, editii speciale #eusuntromania, transmisiuni directe ale paradelor militare organizate, dar si editii speciale ale emisiunilor consacrate ale postului. Ca in fiecare… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

