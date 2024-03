Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - Petrolul se va juca cu spectatori. Copiii pana in 14 ani vor putea asista la partida de pe „Arcul de Triumf”, care va avea loc luni, 1 aprilie, de la 20:30. LPF a confirmat vineri anunțul facut joi in interviul pe care Andrei Nicolescu l-a acordat pentru GSP. Anunțul vine in contextul in care…

- Peluza Catalin Hildan a reacționat joi dupa ce Dinamo a primit o suspendare drastica din partea Comisiei de Disciplina. „Cainii” vor juca urmatoarele 4 meciuri fara spectatori, insa PCH a postat un comunicat pe rețelele de socializare in care a sunat mobilizarea. ...

- UTA Arad a primit aceeași sancțiune precum Dinamo, dupa incidentele de la meciul de pe „Arcul de Triumf”. Aradenii nu vor juca cu spectatori pe teren propriu in urmatoarele patru etape, iar președintele Alexandru Meszar, a oferit prima reacție dupa aceasta decizie a Comisiei de Disciplina. Meszar a…

- Mircea Lucescu (78 de ani) considera exagerata suspendarea de 4 etape primita de Dinamo, urmare a incidentelor de la meciul cu UTA, scor 1-0. Mircea Lucescu a fost prezent pe arena „Arcul de Triumf” la meciul Dinamo - UTA. „Il Luce” a urmarit in direct razboiul ultrașilor, pumni imparțiți pe gazon,…

- Dinamo a primit o pedeapsa de 4 meciuri fara spectatori, din cauza incidentelor de la victoria cu UTA, scor 1-0. Andrei Nicolescu, administratorul special al „cainilor”, considera decizia nedreapta. Pe 8 martie, ultrașii lui Dinamo s-au batut pe gazonul arenei „Arcul de Triumf” cu cei ai oaspeților,…

- Dennis Politic (24 de ani) revine pe teren. Atacantul lui Dinamo s-a accidentat in urma cu o luna, la meciul caștigat de „caini” cu Oțelul Galați, pe „Arcul de Triumf”. Politic venea dupa trei meciuri consecutive in care marcase, iar Andrei Nicolescu, administratorul special, a precizat faptul ca jucatorul…

- Actionarul majoritar al FC Rapid Bucuresti, Dan Sucu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, referitor la implicarea presedintelui Daniel Niculae intr-un dosar privind introducerea de materiale pirotehnice la meciurile de fotbal, ca ii este greu sa inteleaga ca existenta unor torte aprinse ar…

- Portughezul Goncalo Gregorio, 28 de ani, a mai adus o victorie pentru Dinamo, marcand unicul gol al victoriei cu UTA, 1-0. Atacantul care a fost la un pas sa plece din Romania in iarna a vorbit la finalul meciului despre obiectivul echipei din perioada urmatoare. Decisiv pentru al doilea meci consecutiv…