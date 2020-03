Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a mers pe jos pe strazile pustii ale Romei pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara public, informeaza Reuters.Papa Francisc a parasit Vaticanul…

- Papa Francisc le-a cerut joi cetatenilor sa fie intelegatori fata de deciziile luate de guvernanti in lupta impotriva noului coronavirus care, desi de multe ori deranjante, sunt, in opinia acestuia, "spre binele nostru", relateaza agenția EFE, preluata de Agerpres.